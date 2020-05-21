В Воронежской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Власти Власти Воронежской области планируют в начале июня второй этап снятия введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции ограничительных мер, сообщает облправительство.

В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. На тот момент в регионе работали аптеки, магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости, салоны сотовой связи, автомагазины.

В среду, 20 мая, власти объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений. С 20 мая в регионе возобновили работу ярмарки, рынки и организации, которые ведут на них розничную торговлю. Также открылись розничные магазины с непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях или с отдельным входом с улицы, площадью не более 400 квадратных метров.

"Те прогнозы, на которые мы сегодня опираемся, говорят: в начале июня Воронежская область подойдет ко второму этапу снятия ограничений. Предполагаем, что это ориентировочно 2 июня", - приводит пресс-служба облправительства слова губернатора области Александра Гусева

На этом этапе возобновляют работу предприятия, торгующие непродовольственными товарами, площадью до 800 квадратных метров, предприятия уличной торговли и образовательные учреждения.

В Воронежской области коронавирус на данный момент подтвержден у 1307 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 837 человек.