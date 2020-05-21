Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T17:48
https://ria.ru/20200521/1571798811.html
В Воронежской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1036x0_80_0_0_cda03d00e7aac44220128cfcd96564f8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:48 21.05.2020
111
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области планируют в начале июня второй этап снятия введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции ограничительных мер, сообщает облправительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. На тот момент в регионе работали аптеки, магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости, салоны сотовой связи, автомагазины.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
В среду, 20 мая, власти объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений. С 20 мая в регионе возобновили работу ярмарки, рынки и организации, которые ведут на них розничную торговлю. Также открылись розничные магазины с непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях или с отдельным входом с улицы, площадью не более 400 квадратных метров.
"Те прогнозы, на которые мы сегодня опираемся, говорят: в начале июня Воронежская область подойдет ко второму этапу снятия ограничений. Предполагаем, что это ориентировочно 2 июня", - приводит пресс-служба облправительства слова губернатора области Александра Гусева.
На этом этапе возобновляют работу предприятия, торгующие непродовольственными товарами, площадью до 800 квадратных метров, предприятия уличной торговли и образовательные учреждения.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В Воронежской области коронавирус на данный момент подтвержден у 1307 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 837 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьОбщество
Рекомендуем
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Воронеже выявили коронавирус у заместителя мэра
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области за сутки выявили 41 новый случай COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Путин согласился с идеей направить средства на поддержку образования
Машина скорой помощи
В Псковской области 18 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
Сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло на 51
Машина скорой помощи
В Саратовской области рассказали о заразившихся коронавирусом медиках
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
МИД: у Москвы нет данных о нарушениях визового режима гражданами КНДР
Денис Евдокимов, обвиняемый в крушении самолета в Шереметьево, перед зданием Химкинского городского суда
Суд перенес рассмотрение дела о катастрофе SSJ в Шереметьево
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
Путин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Краснодарском крае
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
В Москве отменили более тысячи штрафов за ошибку в номере авто в пропуске
Саратов
В Саратовской области рассказали о ситуации с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил усилить санитарные нормы в образовательных учреждениях
Воронеж
В Воронежской области начали снимать ограничения из-за COVID-19
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
Собянин рассказал о загруженности коек под больных COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния