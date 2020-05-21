Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T20:55
https://ria.ru/20200521/1571798691.html
Новый президент Карабаха Арутюнян вступил в должность
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571807966_0:124:3201:1924_1036x0_80_0_0_68d68e5c2f2d58c2a63e2136599d7cf7.jpg
РИА Новости

Новый президент Карабаха Арутюнян вступил в должность

17:46 21.05.2020 (обновлено: 20:55 21.05.2020)
527
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкМужчина и женщина смотрят трансляцию инаугурации избранного президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна
Мужчина и женщина смотрят трансляцию инаугурации избранного президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Инаугурация избранного президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна прошла в четверг в городе Шуши. Прямая трансляция торжественной церемонии ведется в эфире общественного телевидения Армении.
Арутюнян вступил в должность, принеся присягу на конституции и Евангелии XVII века на специальном заседании парламента, созванном в день открытия первой сессии законодательного органа нового созыва. Он поклялся "безоговорочно выполнять требования конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность республики".
Нагорный Карабах
20 апреля, 14:06Распространение нового коронавируса
Власти запретят выезд за пределы Карабаха из-за коронавируса
По данным ЦИК Карабаха, Арутюнян победил во втором туре президентских выборов 14 апреля с 88% голосов. Его соперник, действующий глава МИД Карабаха Масис Маилян, набрал 12%.
Арутюнян стал четвертым по счету президентом Карабаха. Ранее этот пост занимали Роберт Кочарян (1994-1997, впоследствии президент Армении в 1998-2008 годах), Аркадий Гукасян (1997-2007) и Бако Саакян (2007-2020).
Арутюнян родился 14 декабря 1973 года в Степанакерте. Учился в Ереванском институте народного хозяйства, а затем перевелся и окончил экономический факультет Арцахского государственного университета и аспирантуру АрГУ по специальности "экономист". Кандидат технических наук.
В разные годы работал в министерстве экономики и финансов Карабаха, в частных компаниях, был депутатом карабахского парламента, в 2007-2017 годах занимал пост премьер-министра НКР, а в 2017-2018 годах госминистра (главы правительства). Возглавляемый им альянс "Свободная Родина – Объединенный гражданский блок" победил на парламентских выборах 31 марта, набрав 40,4% голосов и получив 16 депутатских мандатов из 33. Участвовал в боевых действиях в начале 1990-х годов. Женат, имеет трех дочерей.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Араик Владимирович Арутюнян
15 апреля, 12:24
Биография Араика Арутюняна
820008
Обсудить 0
Араик АрутюнянНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об устранении огневой позиции силовиков в Донбассе
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Турции обсудили борьбу с коронавирусом
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
СМИ: США уведомили партнеров о выходе из Договора по открытому небу
Денис Евдокимов, обвиняемый в крушении самолета в Шереметьево, перед зданием Химкинского городского суда
Суд перенес рассмотрение дела о катастрофе SSJ в Шереметьево
Студия телеканала NewsOne
Нацсовет Украины по ТВ проверит телеканал NewsOne
Стюардесса в салоне самолета
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по восстановлению авиаперевозок
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая осудили заявления Помпео о степени автономии Гонконга
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде
В России установят два уровня риска для аэропортов по коронавирусу
Флаги США и КНР
США заявили о стратегической конкуренции с Китаем
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал обвинения США в адрес Китая в создании COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани завели второе за три месяца дело о педофилии
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния