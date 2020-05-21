Новый президент Карабаха Арутюнян вступил в должность

Арутюнян вступил в должность, принеся присягу на конституции и Евангелии XVII века на специальном заседании парламента, созванном в день открытия первой сессии законодательного органа нового созыва. Он поклялся "безоговорочно выполнять требования конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность республики".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.