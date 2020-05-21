Новый президент Карабаха Арутюнян вступил в должность

ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Инаугурация избранного президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна прошла в четверг в городе Шуши. Прямая трансляция торжественной церемонии ведется в эфире общественного телевидения Армении.
Арутюнян вступил в должность, принеся присягу на конституции и Евангелии XVII века на специальном заседании парламента, созванном в день открытия первой сессии законодательного органа нового созыва. Он поклялся "безоговорочно выполнять требования конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность республики".
По данным ЦИК Карабаха, Арутюнян победил во втором туре президентских выборов 14 апреля с 88% голосов. Его соперник, действующий глава МИД Карабаха Масис Маилян, набрал 12%.
Арутюнян стал четвертым по счету президентом Карабаха. Ранее этот пост занимали Роберт Кочарян (1994-1997, впоследствии президент Армении в 1998-2008 годах), Аркадий Гукасян (1997-2007) и Бако Саакян (2007-2020).
Арутюнян родился 14 декабря 1973 года в Степанакерте. Учился в Ереванском институте народного хозяйства, а затем перевелся и окончил экономический факультет Арцахского государственного университета и аспирантуру АрГУ по специальности "экономист". Кандидат технических наук.
В разные годы работал в министерстве экономики и финансов Карабаха, в частных компаниях, был депутатом карабахского парламента, в 2007-2017 годах занимал пост премьер-министра НКР, а в 2017-2018 годах госминистра (главы правительства). Возглавляемый им альянс "Свободная Родина – Объединенный гражданский блок" победил на парламентских выборах 31 марта, набрав 40,4% голосов и получив 16 депутатских мандатов из 33. Участвовал в боевых действиях в начале 1990-х годов. Женат, имеет трех дочерей.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
15 апреля, 12:24Биография Араика Арутюняна