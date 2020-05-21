В МИД рассказали о сотрудничестве с Украиной по вывозу сограждан

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские дипломаты в работе по вывозу сограждан из далеких стран действуют совместно с коллегами, в том числе украинскими, "вопреки политическим разногласиям", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дипломаты действительно проявляют взаимовыручку в сложной ситуации. Есть прекрасные примеры кооперации дипмиссий вопреки политическим разногласиям и острой риторике, звучащей из столиц. В одной из стран (не буду выдавать, где именно) украинские дипломаты действовали вразрез с предписаниями из Киева избегать всяческих контактов с россиянами и сажали своих граждан на рейсы, организованные российской стороной. Мы также помогали вернуться гражданам Беларуси, Казахстана, Узбекистана, других республик СНГ", - рассказала Захарова в интервью "Российской газете".