Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Рособрнадзор назвал даты проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.

Основной этап стартует 29 июня.

"В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике", — сообщила пресс-служба ведомства.

Два дня, 2 и 3 июля, будет проходить экзамен по русскому языку.

Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 6 июля, по истории и физике — на 9-е, по обществознанию и химии — на 13-е. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам — 18 и 20 июля.

В расписании также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

О том, что сдача ЕГЭ начнется 29 июня, заявил на сегодняшнем совещании по образованию президент Владимир Путин. Он отметил, что устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса позволяет провести экзамены по всей стране.

При этом ЕГЭ будет обязателен только для тех выпускников, кто собирается поступать в вузы. Остальным отметки в аттестат выставят по итогам года. Документы о среднем полном образовании все они получат до 15 июня.

Тем, кто будет сдавать ЕГЭ, школы дистанционно помогут в подготовке. Если выпускник по весомым причинам не сможет прийти на госэкзамен в июне, то он сможет сдать его в августе. По словам Путина, дополнительные периоды следует предусмотреть не только летом, но и в течение следующего учебного года.

На фоне пандемии коронавируса Рособрнадзор и Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена: выпускников будут рассаживать зигзагом на большом расстоянии друг от друга, проводить термометрию и санитарную обработку рук.