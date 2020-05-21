Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T17:27
https://ria.ru/20200521/1571797679.html
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи

17:27 21.05.2020
145
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 151, до 6704, всего умерли 233 человека, сообщил в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 6553 зарегистрированных случаях коронавируса, 228 из которых стали летальными.
Коронавирус
Вчера, 16:41Распространение нового коронавируса
Эксперты оценили перспективы создания вакцины от коронавируса
"Еще 151 случай инфицирования новым коронавирусом был зарегистрирован сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6704. Всего 3089 человек были вылечены, а 233 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш на брифинге.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысячи
Латвия
В Латвии за сутки выявили девять новых случаев COVID-19
Медик во время тестирования пациента на коронавирус
В секторе Газа за сутки выявили почти 30 новых случаев COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
МИД: у Москвы нет данных о нарушениях визового режима гражданами КНДР
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число случаев коронавируса превысило 80 тысяч
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,3 тысячи
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Путин будет лично контролировать выполнение мер по поддержке образования
Тест на коронавирус
В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Новосибирские власти объяснили заполненность "коронавирусных" госпиталей
Девушка за компьютером
Глава Минобрнауки: переход на дистанционное обучение в вузах был успешным
Медик у машины скорой помощи
В Саратовской области рассказали о состоянии детей с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает все меньше
Баку
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 3749
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число жертв коронавируса достигло 168
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния