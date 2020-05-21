В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи

"Еще 151 случай инфицирования новым коронавирусом был зарегистрирован сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6704. Всего 3089 человек были вылечены, а 233 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш на брифинге.