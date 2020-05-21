В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 151, до 6704, всего умерли 233 человека, сообщил в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 6553 зарегистрированных случаях коронавируса, 228 из которых стали летальными.
"Еще 151 случай инфицирования новым коронавирусом был зарегистрирован сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6704. Всего 3089 человек были вылечены, а 233 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш на брифинге.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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