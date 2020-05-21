Рейсы по вывозу россиян с Гоа в Уфу и Ростов-на-Дону объединили

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы с Гоа в Уфу и Ростов-на-Дону 23 и 24 мая будут совмещены, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Внимание, изменения. Рейс №SVR3608 и рейс №SVR3618 будут совмещены. Вылет рейса SVR3618 состоится 23 мая по маршруту Гоа - Ростов-на-Дону - Уфа (время уточняется). Все, кто был ранее зарегистрирован, автоматически попадают на этот рейс", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Индия - РФ".
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Ранее предполагалось, что рейсы состоятся 23 и 24 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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