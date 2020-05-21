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2020-05-21T17:16
https://ria.ru/20200521/1571797296.html
Рейсы по вывозу россиян с Гоа в Уфу и Ростов-на-Дону объединили
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РИА Новости

Рейсы по вывозу россиян с Гоа в Уфу и Ростов-на-Дону объединили

17:16 21.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы с Гоа в Уфу и Ростов-на-Дону 23 и 24 мая будут совмещены, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Внимание, изменения. Рейс №SVR3608 и рейс №SVR3618 будут совмещены. Вылет рейса SVR3618 состоится 23 мая по маршруту Гоа - Ростов-на-Дону - Уфа (время уточняется). Все, кто был ранее зарегистрирован, автоматически попадают на этот рейс", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Индия - РФ".
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Ранее предполагалось, что рейсы состоятся 23 и 24 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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