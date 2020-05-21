Путин внес в Госдуму проект о воспитательной системе в сфере образования

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования, следует из электронной базы ГД.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"... подготовлен в целях определения системы организации воспитательной работы в сфере образования", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся "на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".