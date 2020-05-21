Мэр Дербента пригласил экс-главу Дагестана поработать в местной больнице

МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Дербента Хизри Абакаров пригласил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова работать фельдшером в местной больнице.
Абдулатипов ранее на своей странице в Instagram заявил, что готов вернуться из Саудовской Аравии в республику, чтобы работать фельдшером во время пандемии коронавируса.
"Вчера пролистывал ленту Instagram и увидел публикацию Рамазана Абдулатипова о том, что он готов приехать в Дагестан, чтобы помочь дагестанцам справиться с коронавирусом, готов работать фельдшером. Хочу сказать, что если Рамазан Гаджимурадович приедет, мы в Дербенте будем рады его помощи и с удовольствием примем его в ЦГБ, предоставим защитный костюм и все условия!" - написал Абакаров в Instagram.
По его словам, если и "другие бывшие руководители Дагестана захотят помочь Дербенту, они также будут с радостью их ждать".
Абдулатипов возглавлял Дагестан с начала 2013 года по сентябрь 2017 года, когда заявил о намерении досрочно покинуть пост руководителя республики по собственному желанию из-за возраста. Президент РФ 3 октября 2017 года принял его отставку. Сейчас Абдулатипов является специальным представителем РФ при организации исламского сотрудничества.
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