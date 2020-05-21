Мэр Дербента пригласил экс-главу Дагестана поработать в местной больнице

"Вчера пролистывал ленту Instagram и увидел публикацию Рамазана Абдулатипова о том, что он готов приехать в Дагестан, чтобы помочь дагестанцам справиться с коронавирусом, готов работать фельдшером. Хочу сказать, что если Рамазан Гаджимурадович приедет, мы в Дербенте будем рады его помощи и с удовольствием примем его в ЦГБ, предоставим защитный костюм и все условия!" - написал Абакаров в Instagram.