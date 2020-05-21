Голикова предложила потренировать знания учащихся во время летнего отдыха

"Во вступительном слове вы сказали о, может быть, каких-то недополученных знаниях нашими школьниками, студентами, которые было бы неплохо тестировать и в следующем учебном году. Здесь, я думаю, те новые инфраструктуры, которые мы создали - и Елена Владимировна (Шмелева, руководитель образовательного центра "Сириус" - ред.) упомянула так называемых "маленьких "Сириусов" - в регионах, есть "точки роста" при школах, есть кванториумы стационарные и мобильные, и можно было бы с привлечением студентов во время летнего оздоровительного отдыха, в том числе, сделать такие смены, которые бы позволяли интерактивно нашим детям и восстановить знания, и развить знания, которые у них есть", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ о ситуации в системе образования.