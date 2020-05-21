Голикова надеется, что дата ЕГЭ "прибита гвоздем к стене"

"Я услышала обеспокоенность от коллег, которые выступали... по поводу того, что, с одной стороны, вы наконец-то объявили дату ЕГЭ. Надеемся, что она с учетом эпидобстановки "прибита гвоздем к стене". Но в то же время... беспокоит некая нормативная неурегулированность вопросов ЕГЭ. Я просто хочу успокоить коллег, что сегодня и, я надеюсь, завтра Государственная дума примет поправки, которые внесены правительством в законодательство и будут предоставлены полномочия правительству об установлении особенностей государственной итоговой аттестации за 9 и 11 классы, и тогда все вопросы будут соответствующим образом урегулированы", - сказала Голикова в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.