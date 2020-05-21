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Голикова надеется, что дата ЕГЭ "прибита гвоздем к стене"
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РИА Новости

Голикова надеется, что дата ЕГЭ "прибита гвоздем к стене"

16:12 21.05.2020 (обновлено: 16:15 21.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что объявленная ранее президентом РФ Владимиром Путиным дата проведения Единого государственного экзамена, которая сместилась из-за ситуации с коронавирусом, "прибита гвоздем к стене".
Ранее Путин заявил, что считает необходимым провести Единый государственный экзамен по всей стране, он начнется 29 июня.
"Я услышала обеспокоенность от коллег, которые выступали... по поводу того, что, с одной стороны, вы наконец-то объявили дату ЕГЭ. Надеемся, что она с учетом эпидобстановки "прибита гвоздем к стене". Но в то же время... беспокоит некая нормативная неурегулированность вопросов ЕГЭ. Я просто хочу успокоить коллег, что сегодня и, я надеюсь, завтра Государственная дума примет поправки, которые внесены правительством в законодательство и будут предоставлены полномочия правительству об установлении особенностей государственной итоговой аттестации за 9 и 11 классы, и тогда все вопросы будут соответствующим образом урегулированы", - сказала Голикова в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
В России отменили выпускные экзамены в девятых классах
14:37
В России отменили выпускные экзамены в девятых классах
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Татьяна ГоликоваВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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