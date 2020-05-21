Путин попросил усилить санитарные нормы в образовательных учреждениях

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство разработать более строгие санитарные нормы для очных занятий во всех образовательных учреждениях.
"Прошу правительство разработать более строгие санитарные нормы к организации очных занятий во всех учреждениях образования", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
"Такие требования должны действовать к тому времени, когда школьники и студенты, мы сегодня говорили об этом, вернутся в классы и аудитории", - добавил он.