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2020-05-21T16:10
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Путин попросил усилить санитарные нормы в образовательных учреждениях
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РИА Новости

Путин попросил усилить санитарные нормы в образовательных учреждениях

16:01 21.05.2020 (обновлено: 16:10 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство разработать более строгие санитарные нормы для очных занятий во всех образовательных учреждениях.
"Прошу правительство разработать более строгие санитарные нормы к организации очных занятий во всех учреждениях образования", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
"Такие требования должны действовать к тому времени, когда школьники и студенты, мы сегодня говорили об этом, вернутся в классы и аудитории", - добавил он.
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