Путин попросил усилить санитарные нормы в образовательных учреждениях

"Прошу правительство разработать более строгие санитарные нормы к организации очных занятий во всех учреждениях образования", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Такие требования должны действовать к тому времени, когда школьники и студенты, мы сегодня говорили об этом, вернутся в классы и аудитории", - добавил он.