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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:19
https://ria.ru/20200521/1571792134.html
Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса

15:59 21.05.2020 (обновлено: 16:19 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва поставила в ЮАР партию тест-систем для диагностики коронавируса, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"География вывозных бортов постоянно расширяется за счёт ещё не охваченных направлений. Так, 14-16 мая спецрейсом российской авиакомпании Royal flight было осуществлено содействие вывозу российских граждан, который находились в Республике Маврикий, ЮАР, Танзании, Ботсване", - сказала Захарова.
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По ее словам, было вывезено 280 человек, в том числе 97 из ЮАР.
"Этим же рейсом в Южноафриканскую республику была доставлена гуманитарная помощь в виде партии тест-систем для определения COVID-19", - отметила Захарова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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