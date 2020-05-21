Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус . Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

"География вывозных бортов постоянно расширяется за счёт ещё не охваченных направлений. Так, 14-16 мая спецрейсом российской авиакомпании Royal flight было осуществлено содействие вывозу российских граждан, который находились в Республике Маврикий, ЮАР, Танзании, Ботсване", - сказала Захарова.

По ее словам, было вывезено 280 человек, в том числе 97 из ЮАР.

"Этим же рейсом в Южноафриканскую республику была доставлена гуманитарная помощь в виде партии тест-систем для определения COVID-19", - отметила Захарова.