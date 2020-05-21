Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва поставила в ЮАР партию тест-систем для диагностики коронавируса, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"География вывозных бортов постоянно расширяется за счёт ещё не охваченных направлений. Так, 14-16 мая спецрейсом российской авиакомпании Royal flight было осуществлено содействие вывозу российских граждан, который находились в Республике Маврикий, ЮАР, Танзании, Ботсване", - сказала Захарова.
По ее словам, было вывезено 280 человек, в том числе 97 из ЮАР.
"Этим же рейсом в Южноафриканскую республику была доставлена гуманитарная помощь в виде партии тест-систем для определения COVID-19", - отметила Захарова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.