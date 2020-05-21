Путин призвал обеспечить трудоустройство студентам по IT-специальностям

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что студенты по IT-специальностям могут помочь решить задачи по цифровой экономике, надо предложить им возможность трудоустройства.
"Еще одна сфера, где студенты могут принести пользу стране, нашим гражданам – это решение задач цифровой экономики. Надо предложить удобные, достойно оплачиваемые формы занятости для учащихся IT и инженерных специальностей", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.