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Путин призвал обеспечить трудоустройство студентам по IT-специальностям
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РИА Новости

Путин призвал обеспечить трудоустройство студентам по IT-специальностям

15:57 21.05.2020 (обновлено: 16:11 21.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что студенты по IT-специальностям могут помочь решить задачи по цифровой экономике, надо предложить им возможность трудоустройства.
"Еще одна сфера, где студенты могут принести пользу стране, нашим гражданам – это решение задач цифровой экономики. Надо предложить удобные, достойно оплачиваемые формы занятости для учащихся IT и инженерных специальностей", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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