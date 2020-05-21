Путин призвал обеспечить трудоустройство студентам по IT-специальностям

"Еще одна сфера, где студенты могут принести пользу стране, нашим гражданам – это решение задач цифровой экономики. Надо предложить удобные, достойно оплачиваемые формы занятости для учащихся IT и инженерных специальностей", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.