Жителя Петербурга осудили за контрабанду свыше 65 килограммов наркотиков

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суд приговорил 46-летнего жителя Санкт-Петербурга к 13 годам колонии строгого режима за контрабанду более 65 килограммов наркотиков, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Согласно данным ГП, в 2019 году мужчина перевез в РФ через таможенную границу 65 килограммов наркотиков для дальнейшего сбыта. Однако реализовать задуманное мужчине не удалось, он был задержан, а наркотики - изъяты.
Мужчина признан виновным по статьям "контрабанда наркотических средств" и "покушение на сбыт наркотических средств".
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности жителя Санкт-Петербурга и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.