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2020-05-21T15:46
https://ria.ru/20200521/1571790986.html
Путин освободил от НДФЛ экономию на процентах в период кредитных каникул
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РИА Новости

Путин освободил от НДФЛ экономию на процентах в период кредитных каникул

15:46 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ материальной выгоды, полученной заемщиком от экономии на процентах в период любых кредитных каникул, распространив эту норму и на индивидуальных предпринимателей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется в отношении доходов физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 2020 года.
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Авторами этой законодательной инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый зам Александр Жуков, глава бюджетного комитета Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев. Они считают, что ее принятие приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с действующей редакцией статьи 212 Налогового кодекса РФ не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Но такая льгота распространяется только на заемщиков-физлиц и только по ипотеке.
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В начале апреля Госдума приняла закон, предусматривающий в связи с пандемией коронавируса предоставление аналогичного льготного периода физлицам и индивидуальным предпринимателям по всем займам, если их доходы снизились по сравнению со среднемесячным уровнем прошлого года на 30% и более. Кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам, за ними можно обратиться до 30 сентября.
Предоставление льготного периода при урегулировании задолженности - исключительная мера поддержки попавших в сложное финансовое положение заемщиков, отмечают разработчики. В связи с этим они считают целесообразным распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса на любые случаи предоставления кредитных каникул физлицам, предусмотренные законодательством РФ, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
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