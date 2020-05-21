Путин: надо открыть дежурные группы в детских садах и школах

"Надо задействовать всю образовательную инфраструктуру: открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания, причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, таких как кванториумы, центры молодежного инновационного творчества и тому подобное. Решение здесь нужно принимать быстро, но, безусловно, продумываю все до мелочей, здесь и мелочей-то нет: все очень важно!", - сказал глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.