Путин: надо открыть дежурные группы в детских садах и школах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Необходимо открыть дежурные группы в детских садах, летних городских лагерях дневного пребывания и школах, продумав все до мелочей и организовав самый строгий медицинский контроль за состоянием здоровья детей и персонала, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо задействовать всю образовательную инфраструктуру: открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания, причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, таких как кванториумы, центры молодежного инновационного творчества и тому подобное. Решение здесь нужно принимать быстро, но, безусловно, продумываю все до мелочей, здесь и мелочей-то нет: все очень важно!", - сказал глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
По его словам, нужно организовать самый строгий медицинский контроль за состоянием здоровья детей и персонала, а также выстроить удобные для родителей механизмы, как для подачи заявлений, так и для оформления необходимых документов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.