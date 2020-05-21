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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:10
https://ria.ru/20200521/1571790966.html
Путин: надо открыть дежурные группы в детских садах и школах
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РИА Новости

Путин: надо открыть дежурные группы в детских садах и школах

15:46 21.05.2020 (обновлено: 16:10 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Необходимо открыть дежурные группы в детских садах, летних городских лагерях дневного пребывания и школах, продумав все до мелочей и организовав самый строгий медицинский контроль за состоянием здоровья детей и персонала, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо задействовать всю образовательную инфраструктуру: открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания, причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, таких как кванториумы, центры молодежного инновационного творчества и тому подобное. Решение здесь нужно принимать быстро, но, безусловно, продумываю все до мелочей, здесь и мелочей-то нет: все очень важно!", - сказал глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
По его словам, нужно организовать самый строгий медицинский контроль за состоянием здоровья детей и персонала, а также выстроить удобные для родителей механизмы, как для подачи заявлений, так и для оформления необходимых документов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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