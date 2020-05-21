Путин призвал усилить санитарные требования при проведении ЕГЭ

"Безусловный приоритет, как мы много раз уже сказали, хочу еще раз это подчеркнуть, ценность абсолютная - это жизнь и здоровье детей, наших молодых людей, молодежи и вообще всех наших граждан. Безопасность всех образовательных наших учреждений. Необходимо в этой связи усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения в будущем единого госэкзамена и организациях детского отдыха", - сказала он на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.