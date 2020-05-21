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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:57
https://ria.ru/20200521/1571790912.html
Путин призвал усилить санитарные требования при проведении ЕГЭ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571788073_696:946:2368:1886_1036x0_80_0_0_3330aff983ccabbfcedd54a98628612a.jpg
РИА Новости

Путин призвал усилить санитарные требования при проведении ЕГЭ

15:46 21.05.2020 (обновлено: 15:57 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание
Президент РФ В. Путин провел совещание
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения ЕГЭ и в детских лагерях.
"Безусловный приоритет, как мы много раз уже сказали, хочу еще раз это подчеркнуть, ценность абсолютная - это жизнь и здоровье детей, наших молодых людей, молодежи и вообще всех наших граждан. Безопасность всех образовательных наших учреждений. Необходимо в этой связи усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения в будущем единого госэкзамена и организациях детского отдыха", - сказала он на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Владимир ПутинОбщество
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