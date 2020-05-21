В Госдуме призвали совершенствовать контроль за составом продуктов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ужесточать наказание за введение покупателей в заблуждение о составе продуктов нужно одновременно с совершенствованием системы контроля, чтобы требования не оказались невыполнимыми для добросовестных производителей, считает зампред комитета Ужесточать наказание за введение покупателей в заблуждение о составе продуктов нужно одновременно с совершенствованием системы контроля, чтобы требования не оказались невыполнимыми для добросовестных производителей, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль

Ранее в Совете Федерации выступили за введение в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственности производителей и продавцов, не указавших наличие в мясе и иных продуктах антибиотиков и других компонентов, употребление которых способно вызвать аллергические реакции или противопоказано при разных заболеваниях, а также за введение покупателей в заблуждение относительно состава продуктов. Помимо этого, сенаторы считают необходимым предусмотреть уголовную ответственность за обращение фальсифицированной пищевой продукции.

"Потребители должны иметь всю полноту информации о составе продуктов, которые лежат на полках наших магазинов. Только так будет гарантировано их право выбора и защищено их право на здоровье. Тем не менее, ужесточать наказание за нарушения в этой сфере нужно одновременно с совершенствованием системы контроля. Нельзя допустить, чтобы новые требования оказались невыполнимыми для добросовестных производителей", - сказал Огуль.

Он пояснил, что, например, антибиотики, которыми фермеры лечат животных, со временем выводятся из их организма и мясо уже не представляет опасности. "Правильно ли будет в таком случае указывать на этикетке, что в составе мяса есть антибиотик?" - сказал депутат.

Но вместе с тем, отметил парламентарий, в погоне за вкусом и привлекательным видом пищевая промышленность активно использует красители, усилители вкусов и консерванты, производители молочной продукции научились заменять в конечном продукте молочный жир более дешевым растительным, а в мясе могут встречаться следы гормонов роста и антибиотиков. Многие из этих компонентов могут отрицательно сказаться на здоровье отдельных категорий граждан, вызывать аллергию или просто быть противопоказанными по медицинским показаниям, подчеркнул Огуль.