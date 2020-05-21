Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-21T15:43
https://ria.ru/20200521/1571790772.html
В МИД оценили архив о Второй мировой войне
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1036x0_80_0_0_1dbf1be299d8f0481fad2d518a291e4f.jpg
РИА Новости

В МИД оценили архив о Второй мировой войне

15:43 21.05.2020
733
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В опубликованном архиве о Второй мировой войне собраны документы, отражающие не только политику СССР, Германии и других западных стран в период предшествовавший началу войны, но и сюжеты по германо-польским и германо-английским отношениям, рассказала РИА Новости директор историко-документального департамента МИД России Надежда Баринова.
В среду на сайте президентской библиотеки имени Ельцина Управления делами президента Российской Федерации был открыт информационный ресурс, представляющий первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов о предыстории, ходе и итогах Второй мировой войны. Архивные документы предоставлены Росархивом, а также архивными службами МИД России, Минобороны, ФСБ, СВР.
Первая часть комплекса посвящена предыстории Второй мировой войны и охватывает период с января 1933 года по 31 августа 1939 года. В неё включено более 1700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники; почти половина из них публикуется впервые.
"Это архивные документы из целого ряда источников. Именно такой принцип позволяет дать комплексную картину того, как развивалось международное положение и внешняя политика нашей страны в период с 1933 по 1939 год", - отметила Баринова.
Контакты с негативов, снятых фотокорреспондентами газеты Красная звезда во время боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
19 февраля, 09:4475 лет Победы - Радио Sputnik
Минобороны опубликовало архив выпусков "Красной звезды" времен войны
По ее словам, основные цели, которые ставили перед собой организаторы проекта, - "показать непредвзято, объективно, не используя какие-то идеологические схемы, мировую историю, которая привела к трагическим обстоятельствам начала Второй мировой войны".
"Речь идёт о многих сюжетах, которые формировали суть международного положения этого периода. Главным образом, можно говорить о поэтапном отказе Германии от условий Версальского договора, милитаризации Третьего рейха и переходе к политике неприкрытой агрессии. В этой связи документы отражают и позицию западных держав по умиротворению Германии, и попытки СССР создать систему коллективной безопасности, и те события, которые отмечали историю развития Европы с 1933 по 1939 год: это и аншлюс Австрии, Мюнхенское соглашение, трагическая судьба Чехословакии", - отметила Баринова.
"Есть и много тех моментов, которые раньше не становились объектом пристального внимания историков - германо-польские отношения, германо-английские отношения, в частности, морское соглашение, которое постепенно формировало у Гитлера ощущение вседозволенности, возможности полного отказа от Версальских договорённостей и откровенно направляло острие его агрессивных устремлений на восток", - подчеркнула она.
Баринова отметила, что МИД России уже давно начал публикацию архивных документов, но ценность нового архива состоит в том, что "эти документы дополнены и документами военной и политической разведки СССР, документами министерства обороны, а самое главное - и теми материалами, которое отражает позицию высшего руководства нашей страны".
Штурм Берлина. Великая Отечественная война 1941-1945
19 апреля, 05:26
Историк рассказал, как Смерш захватил архив немецкой разведки в 1945 году
"Все это позволяет создать комплексную картину, большую, яркую и полноценную мозаику, складывающуюся из различных источников, которая отражает картину развития предвоенной Европы", - добавила она.
"Мы дополнительно рассекретили новые документы, но основные документы были уже рассекречены раньше. Мы представили для этого ресурса более 400 документов. Наиболее важные документы, которые показывают основные вехи внешней политики нашей страны, конечно, были известны раньше. Сейчас мы идём к детализации, уточнению тонкостей, аспектов, оттенков каких-то событий, где-то расширяем базу, если была, допустим, запись беседы, то здесь она подкрепляется ещё шифр-телеграммой", - рассказала Баринова.
По ее словам, вторая часть документов, которую планируется опубликовать позже, будет охватывать период с 1939 года по 1941.
"Все участники работают очень активно, с полной отдачей и с полным пониманием ответственности, потому что мы должны показать непредвзятую, объективную картину, документы, которые разносторонне отражают подходы советского руководства и других стран. В достаточной мере представлены агентурные данные, собранные политической и военной разведками СССР", - заключила Баринова.
Из опубликованных документов видно, что сразу после прихода Гитлера к власти в Германии началась подготовка страны к пересмотру итогов Первой мировой войны и решений Версальского мира, а, по сути - к новым войнам на европейском континенте, в том числе с СССР. Причем подготовка велась сразу по всем направлениям - и по дипломатической линии, и по линии милитаризации Германии. Велась и идеологическая накачка в нужном направлении.
Например, среди опубликованных документов - программная речь Гитлера на совещании с руководителями рейхсвера 3 февраля 1933 года. Уже тогда, на заре своего правления, Гитлер откровенно озвучивает ключевые тезисы своей внутри- и внешнеполитической программы: отказ от демократии и установление диктатуры, "искоренение марксизма", "расширение германской территории", "экспансия германского народа, целью которой будет, вероятно, восток" ("Однако, германизация населения завоеванной земли невозможна. Можно германизировать только территорию. Нужно… безоговорочно выслать несколько миллионов человек").
Агентурный материал советской военной разведки "Тайные предложения Гитлера английскому правительству" (не позднее 4 июля 1933 года) сообщает о закулисных консультациях руководства Германии и Великобритании. Фюрер предлагал "помочь английскому правительству в его борьбе с большевистской опасностью", взамен требовал "освобождения от уз Версальского договора". Гитлер заявлял, что в случае войны против СССР в союзе с Британией, Германия сможет выставить корпус численностью в два миллиона человек. Предложения о дружбе и союзе благосклонно рассматривались МИД Великобритании, велись переговоры также об англо-германском хозяйственном соглашении, с перспективой "раздела русского рынка" после "изменения политического положения в России".
Советские солдаты
3 апреля, 05:3875 лет Великой Победы
Опубликован архив о помощи Красной армии в восстановлении Братиславы
Письмо МИД Франции от 4 апреля 1935 года о публикации парижским еженедельником "Экуте-муа" секретного германо-польского договора от 25 февраля 1934 года с приложением текста договора позволяет оценить один из самых спорных моментов предвоенной истории – активные контакты руководства Польши и нацистской Германии. Представляемый документ известен также как "секретный протокол к пакту Гитлера-Пилсудского". Им, в частности, предусматривалось, что "польское правительство обязуется обеспечить свободный проход германским войскам в случае, если эти войска будут призваны ответить на провокацию, исходящую с Востока или северо-востока" (то есть в случае вооружённого конфликта с Советским Союзом).
Служебная записка заместителя начальника РУ РККА Александра Орлова наркому обороны СССР Климу Ворошилову с приложением сборника материалов (24 января 1939 года) включает агентурные данные по некоторым важным событиям в международной сфере накануне Второй мировой войны. Это, в частности, подготовка визита министра иностранных дел Юзефа Бека в Германию, в ходе которого Беку было сказано, что "Польша имеет только одну великую державу, к которой она может примкнуть, – Германию". Показательны сведения об откровениях нового польского посла в Иране: "через несколько лет Германия начнёт войну против СССР; Польша добровольно или по принуждению поддержит её. В случае указанного конфликта, Польше выгоднее стать на германскую сторону". Посол собирался "всю свою деятельность… направить к убеждению персов и афганцев в необходимости активизации их роли в будущей войне против СССР". Приводятся также оценки перспектив разгрома СССР германскими военными представителями в Варшаве.
1800000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральное архивное агентство (Росархив)ГерманияСССРВ мире
Рекомендуем
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Автомобиль Isuzu D-Max
Isuzu отзывает в России 583 пикапа D-Max
Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
ОСК расторгла с подрядчиком контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова"
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19
Контейнер с клубникой
В Эстонии выступили против приезда в страну украинцев для сбора клубники
Коронавирус COVID-19
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на нейроны мозга
Река Мзымта
В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку
Бурый медведь
В Ярославской области к людям вышел второй за неделю медведь
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
Закрытый проход к морской набережной в Сочи
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Вышиванка
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Пачка денег
В России предложили массово сажать за серые зарплаты
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
Лента новостейМолния