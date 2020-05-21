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2020-05-21T16:49
https://ria.ru/20200521/1571790669.html
В Кировской области оценили готовность к дистанционному обучению
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РИА Новости

В Кировской области оценили готовность к дистанционному обучению

15:42 21.05.2020 (обновлено: 16:49 21.05.2020)
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кировская область была готова учить детей онлайн благодаря ранее созданному в регионе центру дистанционного обучения, заявил глава региона Игорь Васильев.
"В свое время мы создали центр дистанционного обучения и делали это преимущественно для сельских территорий. Этот опыт оказался востребованным для выстраивания образовательного процесса в условиях пандемии. Во время апрельских каникул на базе центра мы провели обучение всех педагогов области, подобрали образовательные технологии и программы, провели настройку всей системы", - сказал Васильев на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции под руководством президента РФ Владимира Путина.
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Он добавил, что в школах Кировской области еще с 2018 года дополнительно используются электронные учебники.
"Мы прекрасно понимаем, что дистанционное образование никогда не заменит традиционного обучения, а будет являться дополнением к решению тех проблем, которые есть на сегодняшний день у очного обучения. И конечно, мы приветствуем решение министерства просвещения о проведении всероссийских проверочных работ в начале нового учебного года и последующего устранения выявленных пробелов в знаниях школьников, полученных в этот период", - подчеркнул Васильев.
Говоря о проведении Единого госэкзамена, он рассказал, что в Кировской области будет организовано 70 пунктов проведения ЕГЭ на базе школ и 4 – в пунктах на дому для детей-инвалидов. "Все санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдены", - добавил глава региона.
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