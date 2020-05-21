В Кировской области оценили готовность к дистанционному обучению

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кировская область была готова учить детей онлайн благодаря ранее созданному в регионе центру дистанционного обучения, заявил глава региона Игорь Васильев.
"В свое время мы создали центр дистанционного обучения и делали это преимущественно для сельских территорий. Этот опыт оказался востребованным для выстраивания образовательного процесса в условиях пандемии. Во время апрельских каникул на базе центра мы провели обучение всех педагогов области, подобрали образовательные технологии и программы, провели настройку всей системы", - сказал Васильев на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции под руководством президента РФ Владимира Путина.
Он добавил, что в школах Кировской области еще с 2018 года дополнительно используются электронные учебники.
"Мы прекрасно понимаем, что дистанционное образование никогда не заменит традиционного обучения, а будет являться дополнением к решению тех проблем, которые есть на сегодняшний день у очного обучения. И конечно, мы приветствуем решение министерства просвещения о проведении всероссийских проверочных работ в начале нового учебного года и последующего устранения выявленных пробелов в знаниях школьников, полученных в этот период", - подчеркнул Васильев.
Говоря о проведении Единого госэкзамена, он рассказал, что в Кировской области будет организовано 70 пунктов проведения ЕГЭ на базе школ и 4 – в пунктах на дому для детей-инвалидов. "Все санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдены", - добавил глава региона.