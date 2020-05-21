В Кировской области оценили готовность к дистанционному обучению

"Мы прекрасно понимаем, что дистанционное образование никогда не заменит традиционного обучения, а будет являться дополнением к решению тех проблем, которые есть на сегодняшний день у очного обучения. И конечно, мы приветствуем решение министерства просвещения о проведении всероссийских проверочных работ в начале нового учебного года и последующего устранения выявленных пробелов в знаниях школьников, полученных в этот период", - подчеркнул Васильев.