Голикова: образовательная система прошла проверку на прочность

"Наша образовательная система в условиях пандемии очень достойно прошла свою проверку на прочность. Понятно, что в режиме самоизоляции в одном доме учились и школьники, и студены, и мы прекрасно понимаем, с какими сложностями, иногда психологическими сложностями, сталкивались. Мы понимаем, какие выявились проблемы, понимаем, что над ними надо работать. Но с другой стороны ... эта работа в условиях пандемии, дистанционка, она, в том числе, сподвигла нас на то, чтобы по-другому посмотреть на некоторые перспективы развития нашего образования", - рассказала Голикова на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.