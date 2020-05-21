В Эстонии выступили против приезда в страну украинцев для сбора клубники

Сельхозпроизводители Эстонии в среду написали открытое письмо министру сельской жизни, в котором просят правительство как можно скорее решить вопрос с работниками с Украины и разрешить им приехать в страну для сбора клубники и выполнения других сезонных работ. Пресс-служба МВД ранее сообщила, что граждане третьих стран, в том числе и Украины, пока не могут приехать на работу в Эстонию, несмотря на отмену с 18 мая режима чрезвычайного положения, введенного в республике в связи с пандемией COVID-19.