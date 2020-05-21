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В Эстонии выступили против приезда в страну украинцев для сбора клубники
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РИА Новости

В Эстонии выступили против приезда в страну украинцев для сбора клубники

15:34 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнер с клубникой
Контейнер с клубникой
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Контейнер с клубникой. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая - РИА Новости. Глава МВД Эстонии Март Хельме выступил против призывов разрешить украинцам приехать в страну для сбора клубники, отметив, что нельзя перестраивать государство под дешевую рабочую силу с Украины.
Сельхозпроизводители Эстонии в среду написали открытое письмо министру сельской жизни, в котором просят правительство как можно скорее решить вопрос с работниками с Украины и разрешить им приехать в страну для сбора клубники и выполнения других сезонных работ. Пресс-служба МВД ранее сообщила, что граждане третьих стран, в том числе и Украины, пока не могут приехать на работу в Эстонию, несмотря на отмену с 18 мая режима чрезвычайного положения, введенного в республике в связи с пандемией COVID-19.
"Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе. Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро не сможем без украинцев издавать газеты и делать телевизионные программы. Так не должно быть", - сказал в четверг Хельме на пресс-конференции правительства в Таллине.
По словам министра, при таком подходе к приезжим работникам через десять лет число украинцев в Эстонии будет равняться количеству населения Таллина. "Разве это то, чего все хотят? Я считаю, что мы не можем обменивать национальное государство на несколько тонн клубники", - заявил Хельме, добавив, что сейчас в стране на временной работе находятся примерно 50 тысяч человек.
Глава МВД отметил, что к фирмам в сельском хозяйстве и строительстве, которые больше всего недовольны нехваткой иностранных рабочих рук, возникает много вопросов по части уплаты налогов, налоговых махинаций, зарплат в конвертах, и правительство намерено ужесточить контроль над их деятельностью.
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Ситуация на УкраинеМарт ХельмеЭстонияТаллинУкраинаВ мире
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