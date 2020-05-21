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2020-05-21T17:01
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Путин назвал дату начала ЕГЭ
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РИА Новости

Путин назвал дату начала ЕГЭ

15:33 21.05.2020 (обновлено: 17:01 21.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУченица перед началом сдачи единого государственного экзамена
Ученица перед началом сдачи единого государственного экзамена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Единый госэкзакмен пройдет 29 июня, заявил президент Владимир Путин на совещании по образовнию.
Объявляя дату, он отметил устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса.
ЕГЭ пройдет по всей стране, но только для выпускников, которые обираются поступать в вузы. В подготовке им дистанционно помогут школы. Если кто-то не сможет по весомым причинам придти на экзамен в июне, смогут сдать его в августе.
Глава государства также предложил создать дополнительные возможности для сдачи ЕГЭ не только летом, но и в течение следующего года.
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Как будет проходить ЕГЭ

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьники смогут сдать столько экзаменов, сколько необходимо для поступления в выбранный ими вуз. Школьников будут рассаживать в аудитории на большом расстоянии друг от друга, будут мерить температуру и обрабатывать руки санитайзером.
Аттестаты будут выдавать всем, вне зависимости от того, сдал школьник госэкзамен или нет. Такое решение является исключением, оно носит временный характер.
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Как рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, госэкзамен по математике базового уровня проводиться не будет.
"Потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике", - рассказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
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Популярные комментарии
Надеюсь это первый шаг к переходу на дбровольную сдачу ЕГЭ.
21 мая, 17:18
BBujhm
5170062
Пусть мин образования и объявляет об этом. А то детям по 10 тыщ дал, теперь на абитуриентах можно хайпа словить, куда ни зайди: Путин тут, Путин там, а где он последние 20 лет был???
21 мая, 18:09
ВИВадим Иванов
1110000
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