Путин назвал дату начала ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Единый госэкзакмен пройдет 29 июня, заявил президент Единый госэкзакмен пройдет 29 июня, заявил президент Владимир Путин на совещании по образовнию.

Объявляя дату, он отметил устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса.

ЕГЭ пройдет по всей стране, но только для выпускников, которые обираются поступать в вузы. В подготовке им дистанционно помогут школы. Если кто-то не сможет по весомым причинам придти на экзамен в июне, смогут сдать его в августе.

Глава государства также предложил создать дополнительные возможности для сдачи ЕГЭ не только летом, но и в течение следующего года.

Как будет проходить ЕГЭ

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьники смогут сдать столько экзаменов, сколько необходимо для поступления в выбранный ими вуз. Школьников будут рассаживать в аудитории на большом расстоянии друг от друга, будут мерить температуру и обрабатывать руки санитайзером.

Аттестаты будут выдавать всем, вне зависимости от того, сдал школьник госэкзамен или нет. Такое решение является исключением, оно носит временный характер.

Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова , госэкзамен по математике базового уровня проводиться не будет. Как рассказала директор, госэкзамен по математике базового уровня проводиться не будет.