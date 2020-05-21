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2020-05-21T16:04
https://ria.ru/20200521/1571789536.html
В США нейтрализовали человека, устроившего стрельбу на авиабазе
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РИА Новости

В США нейтрализовали человека, устроившего стрельбу на авиабазе

15:25 21.05.2020 (обновлено: 16:04 21.05.2020)
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© Фото : Naval Air Station Corpus ChristiСамолеты на военно-морском аэродроме "Корпус Кристи" в Техасе
Самолеты на военно-морском аэродроме Корпус Кристи в Техасе
© Фото : Naval Air Station Corpus Christi
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Человек устроил стрельбу на авиационной базе Корпус-Кристи в Техасе и был нейтрализован, база закрыта, сообщает портал KRIS 6 News со ссылкой на сообщение базы.
ВМС США сообщили в Twitter, что им известно об инциденте на базе.
"Мы знаем о сообщениях о возможном активном нападавшем на авиационной базе ВМС Корпус Кристи", - сообщается в Twitter ВМС США.

NAS Corpus Christi is now in a lockdown status. There is an active shooter in the vicinity of the North Gate. If you are...

Опубликовано Naval Air Station Corpus Christi Четверг, 21 мая 2020 г.
Позднее представители авиабазы сообщили, что стрельба произошла примерно в 06.15 по местному времени (14.15 мск).
"Стрелявший был нейтрализован", - говорится в сообщении авиабазы в Facebook.
Сообщается, что база остается закрытой, на месте работают службы экстренного реагирования и представители местных правоохранительных органов.
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Военно-морские силы СШАВ мире
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