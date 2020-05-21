Автошколы оказались под угрозой закрытия

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вызванный пандемией экономический кризис может привести к закрытию 90 процентов российских автошкол, считают представители профильных ассоциаций. Выдержки из обращения объединений к премьер-министру Михаилу Мишустину приводит "Коммерсант".
Как пишет газета, авторы документа попросили правительство оказать им экономическую поддержку.
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"Приток обучающихся прекратился, а вместе с ними прекратилось и финансирование. Скудные резервы исчерпаны. Остались обязанности выплачивать зарплаты и арендную плату", — заявил глава профильной ассоциации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников.
Он напомнил, что сейчас автошколы предоставляют платные образовательные услуги. Сальников попросил премьера придать им статус организаций сферы услуг, чтобы они могли начать работу уже на первом этапе снятия ограничений.
Глава Гильдии автошкол Сергей Лобарев также отметил, что без оперативного принятия мер отрасль подготовки водителей "неминуемо будет разрушена, а ее восстановление потребует много времени и средств".
Кроме того, ассоциации попросили правительство компенсировать расходы на аренду помещений и земельных участков, а также внести автошколы в список "отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".
В Минэкономики сообщили "Коммерсанту", что не планируют вводить специальные меры поддержки для автошкол, однако как социально ориентированные некоммерческие организации они все равно могут рассчитывать на помощь государства.
Так, например, ранее президент поручил распространить на НКО льготы, предусмотренные для малого и среднего предпринимательства. В частности, такие организации могут претендовать на продление сроков уплаты налогов, льготные кредиты и на отсрочку уплаты арендных платежей.
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