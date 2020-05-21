Автошколы оказались под угрозой закрытия

Полицейским разрешат вскрывать автомобили. А что еще? В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия сотрудников полиции. Если документ будет принят, полицейские смогут блокировать территории и жилые помещения, входить или проникать на земельные участки или квартиры граждан, а также вскрывать автомобили и проникать в них "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности".