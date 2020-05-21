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2020-05-21T17:12
https://ria.ru/20200521/1571789068.html
Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена
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РИА Новости

Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена

15:20 21.05.2020 (обновлено: 17:12 21.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Документ опубликовали на сайте единого реестра судебных решений.
Хантер Байден
Вчера, 19:37
Комитет сената США поддержал вызов свидетеля по делу Байдена-младшего
Отмечается, что речь может идти о статье УПК Украины "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа".
Шокин расследовал деятельность нефтегазовой компании Burisma, где трудился сын Байдена Хантер.
Депутат Рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал аудиозапись телефонных разговоров, в одном из которых, предположительно, Порошенко и Байден обсуждают возможность увольнения Шокина с поста генпрокурора. Американский чиновник в обмен на это якобы пообещал выделить Украине миллиард долларов.
По словам Деркача, все многочасовые записи, полученные от журналистов, передали в Генеральную прокуратуру вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
3 февраля, 16:27
Экс-генпрокурор Украины заявил о вмешательстве Байдена в его работу
Порошенко, в свою очередь, заявил, что они сфабрикованы.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне на пресс-конференции сообщил, что по данным материалам Генпрокуратура проведет расследование, речь может идти о госизмене.
Верховная рада отправила Шокина в отставку в 2016 году. Экс-генпрокурор безрезультатно пытался обжаловать решение. В 2019 году он подал новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины.
Осенью 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. Из нее следует, что американский лидер попросил украинского президента провести расследование обстоятельств увольнения Шокина.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
19 мая, 15:15
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
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Обсудить 17
Виктор ШокинГенеральная прокуратура УкраиныДжо БайденСШАКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Понеслось)) Теперь как Трамп скажет. Порошенко в Ростов главное не брать.
21 мая, 15:34
Андрей Романов
1690001
Ордер на арест еще выдайте...
21 мая, 15:27
Алексей Алекс
1150001
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