Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена

Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Документ опубликовали на сайте единого реестра судебных решений.

Отмечается, что речь может идти о статье УПК Украины "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа".

Шокин расследовал деятельность нефтегазовой компании Burisma, где трудился сын Байдена Хантер.

Депутат Рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал аудиозапись телефонных разговоров , в одном из которых, предположительно, Порошенко и Байден обсуждают возможность увольнения Шокина с поста генпрокурора. Американский чиновник в обмен на это якобы пообещал выделить Украине миллиард долларов.

По словам Деркача, все многочасовые записи, полученные от журналистов, передали в Генеральную прокуратуру вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что они сфабрикованы.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне на пресс-конференции сообщил, что по данным материалам Генпрокуратура проведет расследование, речь может идти о госизмене.

Верховная рада отправила Шокина в отставку в 2016 году. Экс-генпрокурор безрезультатно пытался обжаловать решение. В 2019 году он подал новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины.