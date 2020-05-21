Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Документ опубликовали на сайте единого реестра судебных решений.
Отмечается, что речь может идти о статье УПК Украины "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа".
Шокин расследовал деятельность нефтегазовой компании Burisma, где трудился сын Байдена Хантер.
Депутат Рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал аудиозапись телефонных разговоров, в одном из которых, предположительно, Порошенко и Байден обсуждают возможность увольнения Шокина с поста генпрокурора. Американский чиновник в обмен на это якобы пообещал выделить Украине миллиард долларов.
По словам Деркача, все многочасовые записи, полученные от журналистов, передали в Генеральную прокуратуру вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
Порошенко, в свою очередь, заявил, что они сфабрикованы.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне на пресс-конференции сообщил, что по данным материалам Генпрокуратура проведет расследование, речь может идти о госизмене.
Верховная рада отправила Шокина в отставку в 2016 году. Экс-генпрокурор безрезультатно пытался обжаловать решение. В 2019 году он подал новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины.
Осенью 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. Из нее следует, что американский лидер попросил украинского президента провести расследование обстоятельств увольнения Шокина.