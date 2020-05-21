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2020-05-21T15:20
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В Петербурге на скамейке нашли брошенного младенца
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РИА Новости

В Петербурге на скамейке нашли брошенного младенца

15:20 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Грудного ребенка обнаружили на скамейке во дворе в Петербурге, полицейские устанавливают личности родителей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"21 мая в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Дмитрова на скамейке обнаружен грудной ребенок", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, мальчику на вид около месяца. Ребенка направили в больницу, его состояние удовлетворительное.
"В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение его родителей", - сказано в сообщении.
Вечером 12 мая в полицию сообщили, что на автобусной остановке в пригороде Петербурга был обнаружен грудной ребенок, завернутый в одеяло. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Матерью брошенного ребенка оказалась 39-летняя гражданка среднеазиатского государства.
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