В Петербурге на скамейке нашли брошенного младенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Грудного ребенка обнаружили на скамейке во дворе в Петербурге, полицейские устанавливают личности родителей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"21 мая в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Дмитрова на скамейке обнаружен грудной ребенок", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мальчику на вид около месяца. Ребенка направили в больницу, его состояние удовлетворительное.
"В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение его родителей", - сказано в сообщении.
Вечером 12 мая в полицию сообщили, что на автобусной остановке в пригороде Петербурга был обнаружен грудной ребенок, завернутый в одеяло. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Матерью брошенного ребенка оказалась 39-летняя гражданка среднеазиатского государства.