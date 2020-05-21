В Петербурге на скамейке нашли брошенного младенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Грудного ребенка обнаружили на скамейке во дворе в Грудного ребенка обнаружили на скамейке во дворе в Петербурге , полицейские устанавливают личности родителей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"21 мая в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Дмитрова на скамейке обнаружен грудной ребенок", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, мальчику на вид около месяца. Ребенка направили в больницу, его состояние удовлетворительное.

"В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение его родителей", - сказано в сообщении.