Вывозной рейс из Индии вылетел в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из индийского Тривандрума в штате Керала и Калькутты в штате Западная Бенгалия вывез в Россию более 200 человек, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.
Это первый вывозной рейс, который вылетел с россиянами из Тривандрума, где на борт самолета сели 104 человека. Сперва самолет направился в Калькутту, потом вылетел в Екатеринбург и Москву.
Федоров сообщил, что из Калькутты самолет забрал 102 человек, в том числе одну гражданку ЛНР.
Всего рейс вывез 205 человек, 41 из них летит в Екатеринбург, 164 – в Москву.
Как отмечается на странице российского посольства в Facebook, с момента введения ограничений на международные полеты Индию покинули более 3 тысяч человек, в том числе 1065 – из Дели и 1940 – из Гоа. Следующих вывозных рейсов в Индии ожидают более 2,5 тысяч соотечественников.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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