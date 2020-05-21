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2020-05-21T15:07
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Минпросвещения и Роспотребнадзор проведут проверки школ
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РИА Новости

Минпросвещения и Роспотребнадзор проведут проверки школ

14:56 21.05.2020 (обновлено: 15:07 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудница школы проводит санитарную обработку помещений в одной из школ Москвы
Сотрудница школы проводит санитарную обработку помещений в одной из школ Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудница школы проводит санитарную обработку помещений в одной из школ Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет проверки школ совместно с Роспотребнадзором, сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы уже начали подготовку к следующему учебному году, в настоящее время в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора обеспечиваем необходимые меры по защите наших учащихся, учителей, все меры будут реализованы, также активно работаем с Роспотребнадзором - договорились, в том числе, проведем проверки соответственно общеобразовательных учреждений", - сказал Кравцов на совещании президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Отдельно проведем просветительскую работу с учителями, учениками и, надеюсь, что учебный год школьники встретят за своими партами в традиционных условиях", - добавил он.
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