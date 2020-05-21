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2020-05-21T14:51
https://ria.ru/20200521/1571786753.html
СМИ сообщили, что Китай готовит закон против сепаратизма в Гонконге
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РИА Новости

СМИ сообщили, что Китай готовит закон против сепаратизма в Гонконге

14:51 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Делегаты Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа Китая - на предстоящей сесси представят законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
Ежегодная сессия ВСНП, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине.
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По данным издания, законопроект о национальной безопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность.
По словам источника, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.
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"Мы больше не можем позволить такие действия, как осквернение государственного флага или герба", - приводит слова источника издание.
Сообщается, что черновик законопроекта будет представлен делегатам в четверг и вынесен на рассмотрение ВСНП в пятницу после полудня.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов. Среди требований демонстрантов проведение прямых выборов главы администрации района.
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