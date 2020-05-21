СМИ сообщили, что Китай готовит закон против сепаратизма в Гонконге

ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Делегаты Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа Делегаты Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа Китая - на предстоящей сесси представят законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге , сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Ежегодная сессия ВСНП , которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине

По данным издания, законопроект о национальной безопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность.

По словам источника, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.

"Мы больше не можем позволить такие действия, как осквернение государственного флага или герба", - приводит слова источника издание.

Сообщается, что черновик законопроекта будет представлен делегатам в четверг и вынесен на рассмотрение ВСНП в пятницу после полудня.