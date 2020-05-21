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Туризм
2020-05-21T15:22
https://ria.ru/20200521/1571786724.html
Эксперты считают, что туристический сезон на Байкале под угрозой
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979707_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_fadf2f97defc1c41b84f3eea5b278f3c.jpg
РИА Новости

Эксперты считают, что туристический сезон на Байкале под угрозой

15:22 21.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Туроператоры на Байкале опасаются, что туристический сезон в этом году может не состояться, сообщает TourDom.ru.
По словам представителя местной компании, бронирования поездок на лето идут очень вяло. Некоторый спрос есть от клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга на июль-август, но это преимущественно небольшие группы друзей или пары без детей, которые планируют приехать на пять-семь дней
Эксперт поясняет, что в Иркутской области введен 14-дневный карантин для прибывающих из других регионов. В расположенной на другом берегу Байкала Бурятии закрыто большинство туристических объектов. Как долго сохранятся ограничения, никто не знает.
Серьезным ударом для турбизнеса региона стал и временный запрет на въезд иностранцев в Россию. "На зарубежных гостей приходилась не самая большая, но довольно значительная часть наших продаж", – пояснили представители другого туроператора. — Что же касается россиян, то туристы, конечно, звонят, интересуются ситуацией и возможностью приехать на отдых, но до реальных покупок путевок доходит крайне редко".
Гостиницы Ольхонского, Иркутского и Слюдянского районов, которым по распоряжению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева запрещено работать, пока занимаются бытовыми вопросами и ремонтом.
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По словам отельеров, немногочисленные брони от туристов есть на июнь, с июля по сентябрь их больше, но об объемах 2019 года и речи не идет. Цены преимущественно остаются на прошлогоднем уровне. В гостиницах не исключают, что для обеспечения социального дистанцирования придется оставлять часть номеров незаполненными, поэтому снижать стоимость проживания они не могут, чтобы хоть немного заработать.
Городские гостиницы Иркутска, которые в высокий сезон тоже принимают туристов, следующих на Байкал, сейчас выживают за счет командированных. "Все предварительные бронирования от путешественников на лето были отменены еще в апреле, по мере введения ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19", – поделились информацией в одном отелей.
В Иркутской области с 20 мая предусмотрено обязательное ношение медицинских масок. Режим самоизоляции действует до 31 мая, будет ли он продлен – зависит от того, как станет развиваться эпидемиологическая ситуация в регионе.
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