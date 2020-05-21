Эксперты считают, что туристический сезон на Байкале под угрозой

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Туроператоры на Байкале опасаются, что туристический сезон в этом году может не состояться, Туроператоры на Байкале опасаются, что туристический сезон в этом году может не состояться, сообщает TourDom.ru.

По словам представителя местной компании, бронирования поездок на лето идут очень вяло. Некоторый спрос есть от клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга на июль-август, но это преимущественно небольшие группы друзей или пары без детей, которые планируют приехать на пять-семь дней

Эксперт поясняет, что в Иркутской области введен 14-дневный карантин для прибывающих из других регионов. В расположенной на другом берегу Байкала Бурятии закрыто большинство туристических объектов. Как долго сохранятся ограничения, никто не знает.

Серьезным ударом для турбизнеса региона стал и временный запрет на въезд иностранцев в Россию. "На зарубежных гостей приходилась не самая большая, но довольно значительная часть наших продаж", – пояснили представители другого туроператора. — Что же касается россиян, то туристы, конечно, звонят, интересуются ситуацией и возможностью приехать на отдых, но до реальных покупок путевок доходит крайне редко".

Гостиницы Ольхонского, Иркутского и Слюдянского районов, которым по распоряжению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева запрещено работать, пока занимаются бытовыми вопросами и ремонтом.

По словам отельеров, немногочисленные брони от туристов есть на июнь, с июля по сентябрь их больше, но об объемах 2019 года и речи не идет. Цены преимущественно остаются на прошлогоднем уровне. В гостиницах не исключают, что для обеспечения социального дистанцирования придется оставлять часть номеров незаполненными, поэтому снижать стоимость проживания они не могут, чтобы хоть немного заработать.

Городские гостиницы Иркутска, которые в высокий сезон тоже принимают туристов, следующих на Байкал, сейчас выживают за счет командированных. "Все предварительные бронирования от путешественников на лето были отменены еще в апреле, по мере введения ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19", – поделились информацией в одном отелей.