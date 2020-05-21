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2020-05-21T14:46
https://ria.ru/20200521/1571786140.html
В Минпросвещения рассказали о рассадке в аудиториях во время ЕГЭ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570168531_0:98:2952:1760_1036x0_80_0_0_54a58661436e0595e7b44eda8cb9e23b.jpg
РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о рассадке в аудиториях во время ЕГЭ

14:44 21.05.2020 (обновлено: 14:46 21.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рассадка школьников в аудиториях во время сдачи ЕГЭ будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - сказал Кравцов на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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