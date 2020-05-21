В Минпросвещения рассказали о рассадке в аудиториях во время ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рассадка школьников в аудиториях во время сдачи ЕГЭ будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - сказал Кравцов на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.