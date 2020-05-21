На Кубани завели второе за три месяца дело о педофилии

По версии следствия, к девочкам мужчина приставал вечером 19 мая в недостроенном гараже на улице Садовой в поселке Восточном. "О данном факте дети сообщили своим родителям, после чего взрослые обратились в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

В конце февраля СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении массажиста из этого же поселка. Днем 17 февраля местная жительница привела к нему домой на прием своего пятилетнего сына. По версии следствия, во время сеанса массажа он совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера. По данным защиты, мужчина делал логопедический массаж мальчику, у которого были проблемы с дикцией, по просьбе матери и в ее присутствии. При этом он использовал логопедический колпачок, надетый на два пальца, который женщина спутала с орудием предполагаемого преступления из-за схожести по форме.