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2020-05-21T14:44
https://ria.ru/20200521/1571786033.html
На Кубани завели второе за три месяца дело о педофилии
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РИА Новости

На Кубани завели второе за три месяца дело о педофилии

14:44 21.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в преступлении против половой свободы двух пятилетних девочек, задержан в Белореченском районе Краснодарского края, возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух 5-летних девочек", - говорится в релизе.
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По версии следствия, к девочкам мужчина приставал вечером 19 мая в недостроенном гараже на улице Садовой в поселке Восточном. "О данном факте дети сообщили своим родителям, после чего взрослые обратились в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
В конце февраля СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении массажиста из этого же поселка. Днем 17 февраля местная жительница привела к нему домой на прием своего пятилетнего сына. По версии следствия, во время сеанса массажа он совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера. По данным защиты, мужчина делал логопедический массаж мальчику, у которого были проблемы с дикцией, по просьбе матери и в ее присутствии. При этом он использовал логопедический колпачок, надетый на два пальца, который женщина спутала с орудием предполагаемого преступления из-за схожести по форме.
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