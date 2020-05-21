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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:46
https://ria.ru/20200521/1571785800.html
Более 16 миллионов школьников перевели на домашнее обучение
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374050_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7e1ee5598ad287a85d71dbc89b5720b9.jpg
РИА Новости

Более 16 миллионов школьников перевели на домашнее обучение

14:39 21.05.2020 (обновлено: 14:46 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников
Дистанционное обучение школьников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Более 16 миллионов школьников были переведены на домашнее обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Пятнадцатого марта мы приняли решение перевести на домашнее обучение более 16,5 миллиона школьников и 2,5 миллиона студентов среднего профессионального образования", - сказал Кравцов на совещании у президента России Владимира Путина в четверг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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