Более 16 миллионов школьников перевели на домашнее обучение

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Более 16 миллионов школьников были переведены на домашнее обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Пятнадцатого марта мы приняли решение перевести на домашнее обучение более 16,5 миллиона школьников и 2,5 миллиона студентов среднего профессионального образования", - сказал Кравцов на совещании у президента России Владимира Путина в четверг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.