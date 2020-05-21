Путин поблагодарил школьников и педагогов за взаимопомощь

"Хотел бы поблагодарить школьников и студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку, сказать самые добрые слова старшеклассникам, студентам, которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях, помогали соседям, людям пожилого возраста", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образование в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.