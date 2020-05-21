Путин поблагодарил школьников и педагогов за взаимопомощь

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил школьников, студентов, педагогов и родителей за взаимную поддержку в период организации дистанционного обучения из-за коронавируса, а также обратился к тем, кто принимал активное участие в волонтерских акциях.
"Хотел бы поблагодарить школьников и студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку, сказать самые добрые слова старшеклассникам, студентам, которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях, помогали соседям, людям пожилого возраста", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образование в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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