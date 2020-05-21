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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:38
https://ria.ru/20200521/1571785366.html
Путин поблагодарил школьников и педагогов за взаимопомощь
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571734614_0:0:2996:1685_1036x0_80_0_0_3f5c378ce8ad527463b93147c28a8e5e.jpg
РИА Новости

Путин поблагодарил школьников и педагогов за взаимопомощь

14:35 21.05.2020 (обновлено: 14:38 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил школьников, студентов, педагогов и родителей за взаимную поддержку в период организации дистанционного обучения из-за коронавируса, а также обратился к тем, кто принимал активное участие в волонтерских акциях.
"Хотел бы поблагодарить школьников и студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку, сказать самые добрые слова старшеклассникам, студентам, которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях, помогали соседям, людям пожилого возраста", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образование в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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