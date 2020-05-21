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Путин призвал предусмотреть дополнительные периоды сдачи ЕГЭ
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РИА Новости

Путин призвал предусмотреть дополнительные периоды сдачи ЕГЭ

14:31 21.05.2020 (обновлено: 14:41 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Необходимо предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только летом, но и в течение следующего учебного года, заявил президент России Владимир Путин.
"Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период, в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года", - сказал глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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