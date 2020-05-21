Путин призвал предусмотреть дополнительные периоды сдачи ЕГЭ

"Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период, в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года", - сказал глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.