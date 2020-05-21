Путин: опыт дистанционного обучения обязательно пригодится в будущем

"Убежден, этот опыт обязательно пригодится в будущем. Тем более, что сейчас, в настоящее время необходимо впитывать новые знания практически всю жизнь", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.