Путин: опыт дистанционного обучения обязательно пригодится в будущем

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опыт дистанционного обучения обязательно пригодится в будущем, считает президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, этот опыт обязательно пригодится в будущем. Тем более, что сейчас, в настоящее время необходимо впитывать новые знания практически всю жизнь", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Президент отметил, что дистанционное обучение стало дополнительной нагрузкой на преподавателей, родителей, а для школьников это "был серьезный экзамен, испытание ответственности, да и самостоятельности, когда главная мотивация - это именно твое желание учиться".
Путин поблагодарил всех школьников, студентов, педагогов и родителей за терпение и взаимную поддержку.