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Путин: ЕГЭ будут сдавать те, кто хочет поступать в вузы в этом году
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РИА Новости

Путин: ЕГЭ будут сдавать те, кто хочет поступать в вузы в этом году

14:25 21.05.2020 (обновлено: 14:53 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Сдавать ЕГЭ будут только те учащиеся, которые собираются поступать в вузы в этом году, школы помогут выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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