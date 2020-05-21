Путин: ЕГЭ будут сдавать те, кто хочет поступать в вузы в этом году

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Сдавать ЕГЭ будут только те учащиеся, которые собираются поступать в вузы в этом году, школы помогут выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.