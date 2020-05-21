Путин назвал слухи о замене образования на дистанционное провокацией

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Слухи о том, что дистанционное образование заменит или вытеснит собой традиционное, можно воспринимать как провокацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию — тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
По его словам, никакое дистанционное обучение не заменит живого общения учителя и ученика, творческой и командной среды учебных заведений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.