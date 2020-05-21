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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:38
https://ria.ru/20200521/1571784690.html
Путин назвал слухи о замене образования на дистанционное провокацией
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744886_0:0:3026:1702_1036x0_80_0_0_b2157b5bc7c1e3626e4146a3680e93bb.jpg
РИА Новости

Путин назвал слухи о замене образования на дистанционное провокацией

14:25 21.05.2020 (обновлено: 14:38 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Слухи о том, что дистанционное образование заменит или вытеснит собой традиционное, можно воспринимать как провокацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию — тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
По его словам, никакое дистанционное обучение не заменит живого общения учителя и ученика, творческой и командной среды учебных заведений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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