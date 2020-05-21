Путин назвал слухи о замене образования на дистанционное провокацией

"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию — тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.