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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:06
https://ria.ru/20200521/1571784637.html
Путин заявил, что аттестаты выдадут всем ученикам без исключения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787812_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_7828d87dc9e5adb26290ecb3ac7eb4b2.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что аттестаты выдадут всем ученикам без исключения

14:25 21.05.2020 (обновлено: 15:06 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Аттестаты будут выданы всем выпускникам школ вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Такое решение является исключением, оно носит временный характер, подчеркнул президент. "Подать документы по результатам ЕГЭ можно в несколько вузов, причём без личного присутствия", - пояснил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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14:37
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