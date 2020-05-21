Путин заявил, что аттестаты выдадут всем ученикам без исключения

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Аттестаты будут выданы всем выпускникам школ вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Такое решение является исключением, оно носит временный характер, подчеркнул президент. "Подать документы по результатам ЕГЭ можно в несколько вузов, причём без личного присутствия", - пояснил Путин.
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