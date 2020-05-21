Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ

Президент уточнил, что в этом году ЕГЭ обязательно только для выпускников, планирующих поступать в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке. При этом у тех, кто не сможет по весомым причинам прийти на госэкзамен в июне, появится возможность сдать его в августе. По словам Путина, дополнительные периоды следует также предусмотреть не только летом, но и в течение следующего учебного года.