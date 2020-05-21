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Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
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РИА Новости

Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ

14:25 21.05.2020 (обновлено: 16:08 21.05.2020)
234204
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, сообщил Владимир Путин.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — сказал глава государства на совещании по образованию.
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Президент уточнил, что в этом году ЕГЭ обязательно только для выпускников, планирующих поступать в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке. При этом у тех, кто не сможет по весомым причинам прийти на госэкзамен в июне, появится возможность сдать его в августе. По словам Путина, дополнительные периоды следует также предусмотреть не только летом, но и в течение следующего учебного года.
На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за пандемии коронавируса в этом году школьники смогут сдать ЕГЭ по нужному для поступления в вуз количеству предметов. Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку экзаменуемых на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.
Вопрос дополнительных вступительных испытаний высшие учебные заведения решат самостоятельно. Выпускникам школ, которые не планируют поступать, сдавать госэкзамен не придется: отметки в аттестат выставят по итогам года. Документы о получении среднего полного образования все они получат до 15 июня.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
ЕГЭ ... ВВП и этот вопрос ведет... Министр ОБРАЗОВАНИЕ есть??
21 мая, 14:35
Stas Dremov
58601015
Абсурдное решение. 29 июня - ни то, ни се.
21 мая, 14:44
nnuxser
43210118
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