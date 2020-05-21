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2020-05-21T14:33
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Путин проведет заседание Госсовета по образованию осенью
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РИА Новости

Путин проведет заседание Госсовета по образованию осенью

14:24 21.05.2020 (обновлено: 14:33 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в начале осени проведет заседание Госсовета по образованию.
В ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса Путин сообщил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании. По словам главы государства, смысл поправок - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.
"Эти и многие другие системные вопросы предлагаю предметно обсудить на предстоящем осенью заседании Государственного совета, который, как мы договаривались, будет посвящен вопросам образования", - сказал президент РФ.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
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