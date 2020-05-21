Путин проведет заседание Госсовета по образованию осенью

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в начале осени проведет заседание Госсовета по образованию.
В ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса Путин сообщил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании. По словам главы государства, смысл поправок - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.
"Эти и многие другие системные вопросы предлагаю предметно обсудить на предстоящем осенью заседании Государственного совета, который, как мы договаривались, будет посвящен вопросам образования", - сказал президент РФ.