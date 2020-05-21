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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:33
https://ria.ru/20200521/1571784143.html
Путин отметил увеличение нагрузки на педагогов из-за пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569704453_0:0:3022:1699_1036x0_80_0_0_97b072449c3f4d034e355bfa209b1df6.jpg
РИА Новости

Путин отметил увеличение нагрузки на педагогов из-за пандемии

14:19 21.05.2020 (обновлено: 14:33 21.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПетербургский школьник во время онлайн-занятия
Петербургский школьник во время онлайн-занятия
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Петербургский школьник во время онлайн-занятия. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Нагрузка на педагогов серьезно выросла в связи с переходом на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса, отметил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо понимаю, что учить и учиться в таких экстраординарных условиях было не просто. Серьезно выросла нагрузка на педагогов. Нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться и к урокам, не только в учебные часы, но практически постоянно находиться на связи с учениками должны были преподаватели, помогать, подсказывать, объяснять", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Президент отметил, что и для родителей важность учительского труда в эти недели открылась по-новому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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