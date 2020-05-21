Путин отметил увеличение нагрузки на педагогов из-за пандемии

"Хорошо понимаю, что учить и учиться в таких экстраординарных условиях было не просто. Серьезно выросла нагрузка на педагогов. Нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться и к урокам, не только в учебные часы, но практически постоянно находиться на связи с учениками должны были преподаватели, помогать, подсказывать, объяснять", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.