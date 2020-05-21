Путин оценил российскую систему образования

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская система образования достойно выдержала испытания на фоне коронавируса, дистанционное обучение оправдало себя, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, и студенты, их наставники выдержали эти испытания и выдержали их достойно", - сказал он в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.
Путин отметил, что одной из первых мер по борьбе с коронавирусом был перевод на дистанционное обучение. "Это было трудное решение, но, убежден, абсолютно верное", - заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.