Путин оценил российскую систему образования

"Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, и студенты, их наставники выдержали эти испытания и выдержали их достойно", - сказал он в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.