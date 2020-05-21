Верховный суд отменил решение об отставке судьи после конфликта на дороге

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Конфликт на дороге - недостаточный повод лишать судью мантии, сказано в обзоре судебной практики дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ.
Суд опубликовал практику по различным делам о привлечении судей к дисциплинарной ответственности с 2017 года. В ней есть дело мирового судьи из Дагестана Мухамада Шахрудинила, которого лишили статуса после конфликта на дороге. Он ударил рукой по лицу другого участника движения - состава преступления в этом действии не нашли, но полномочия прекратили.
"В судебном заседании установлено, что действия Ш. были спровоцированы П., который оскорбил его нецензурной бранью и нелицеприятно высказывался в адрес его матери", - сказано в обзоре.
В итоге Верховный суд РФ указал, что прекращать полномочия судьи можно только в исключительных случаях и за проступок, несовместимый с высоким званием судьи.
Также суд учел положительные характеристики Шахрудинила и тот факт, что у него на иждивении находятся больная жена и дети.
"При таких обстоятельствах решение квалификационной коллегии судей республики Дагестан (о досрочном прекращении полномочий) признано незаконным, необоснованным и немотивированным и отменено дисциплинарной коллегией", - отмечается в обзоре.