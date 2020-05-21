Глава МЧС поздравил Шойгу с юбилеем

"Вклад Сергея Кужугетовича в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций невозможно переоценить. Он возглавлял МЧС России в течение 21 года. В этот период была проделана огромная работа по становлению и развитию министерства, его территориальных органов, сил и средств, образовательных и научно-исследовательских учреждений, по созданию и развитию РСЧС", - отметил Зиничев.