Глава МЧС поздравил Шойгу с юбилеем

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил с 65-летним юбилеем министра обороны России Сергея Шойгу, отметив его огромный вклад в становление и развитие спасательной службы в стране, пожелав ему успехов в реализации всех намеченных планов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС.
"Вклад Сергея Кужугетовича в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций невозможно переоценить. Он возглавлял МЧС России в течение 21 года. В этот период была проделана огромная работа по становлению и развитию министерства, его территориальных органов, сил и средств, образовательных и научно-исследовательских учреждений, по созданию и развитию РСЧС", - отметил Зиничев.
"Сегодня среди приоритетов ведомства остаются повышение качества взаимодействия подразделений системы МЧС России, активное внедрение современных технологий, обновление техники, расширение международного сотрудничества и развитие кадрового потенциала", - приводит пресс-служба ведомства слова Зиничева.
Отмечается, что коллектив министерства желает Сергею Шойгу крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в деятельности и реализации всех намеченных планов.