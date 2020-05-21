Нацсовет Украины по ТВ проверит телеканал NewsOne

По данным пресс-службы, 8-10 мая в эфире телеканала транслировали передачу, в которой звучали высказывания о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существовании еврейских дивизий СС, которые "имеют признаки отрицания и искажения Холокоста, который подорвал основы европейской цивилизации, разжигание вражды в отношении еврейского народа, который понес миллионные жертвы как от действий формирований СС, так и от других военных формирований нацистского Третьего Рейха".