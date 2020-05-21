Нацсовет Украины по ТВ проверит телеканал NewsOne

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказываний, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины уже назначал внеплановые проверки телеканалу NewsOne из-за высказываний в эфире, которые имеют признаки разжигания розни. Парламент Украины ранее создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
"Национальный совет принял решение назначить внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne). Целью проверки станет изучение соблюдения лицензиатом требований законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 8-10 мая в эфире телеканала транслировали передачу, в которой звучали высказывания о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существовании еврейских дивизий СС, которые "имеют признаки отрицания и искажения Холокоста, который подорвал основы европейской цивилизации, разжигание вражды в отношении еврейского народа, который понес миллионные жертвы как от действий формирований СС, так и от других военных формирований нацистского Третьего Рейха".
Как отметили в Нацсовете, проверку телеканала проведут после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.