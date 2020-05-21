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2020-05-21T13:40
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ГД во II чтении приняла законопроект о пособии на детей для неработающих
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РИА Новости

ГД во II чтении приняла законопроект о пособии на детей для неработающих

13:39 21.05.2020 (обновлено: 13:40 21.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
Сейчас минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Законопроект в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 752 рублей. "Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Помимо этого, максимальный размер пособия о уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13 504 рублей.
Соответствующие изменения содержатся в поправке, которую Госдума поддержала в четверг при рассмотрении во втором чтении законопроекта о дополнительных мерах поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ее авторами выступили сенаторы Андрей Турчак, Валерий Рязанский и депутаты Сергей Неверов и Андрей Исаев.
На рассмотрение Госдумы в третьем чтении законопроект планируется вынести 22 мая.
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