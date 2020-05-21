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Религия и мировоззрение
2020-05-21T19:00
https://ria.ru/20200521/1571780501.html
Служба "Милосердие" будет раздавать продукты в Казахстане после отмены ЧС
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571521719_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_00efa52158095368d73c3b29d2b76cc6.jpg
РИА Новости

Служба "Милосердие" будет раздавать продукты в Казахстане после отмены ЧС

13:35 21.05.2020 (обновлено: 19:00 21.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидКорзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
Корзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" в Казахстане (каноническая территория РПЦ) продолжит раздавать продукты как минимум до конца июня, слудует из ообщения на сайте синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
Режим ЧС ввели в Республике Казахстан 16 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"11 мая в Казахстане сняли режим чрезвычайного положения, но служба "Милосердие" не планирует сокращать объемы помощи. За полмесяца продуктовые наборы помощи получили более 500 человек, 1,7 тысячи наборов епархия раздала на Светлой седмице через храмы города", - говорится в сообщении.
Несмотря на снятие в республике режима ЧС, оказание продуктовой помощи "будет актуально еще достаточно долго": только в июне начнется выплата зарплаты, "а тем, кто потерял работу, потребуется​ время, чтобы найти новое место", отмечается в сообщении.
Как отмечают в синодальном отделе, количество обращений в православную службу "Милосердие" Астанайской епархии РПЦ за последние два месяца увеличилось в несколько раз - с двух-трех до 40 звонков в день.
В Астанайской епархии оставить заявку на получение социальной помощи можно по телефону +7 (727) 317 67 88, а о совершениии совершении на дому - звонить +7 (727) 329 85 91, отмечают в сообщении.
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Ранее в православной службе помощи и "Милосердие" заявляли, что пожертвования сократились с началом эпидемии и ряд благотворительных проектов нуждается в поддержке. 17 апреля председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что из-за сокращения пожертвований Русская церковь находится в сложной ситуации.
По информации синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, сейчас действует свыше 4,5 тысяч социальных проектов Русской православной церкви. Среди них более 90 приютов для бездомных, 60 центров реабилитации для наркозависимых, 75 приютов для женщин в кризисной ситуации, более 60 богаделен (центров сестринского ухода для одиноких пожилых людей), более 800 крупных добровольческих объединений и групп милосердия, свыше 300 сестричеств милосердия и более 400 проектов помощи людям с инвалидностью.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьКазахстанОбщество
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