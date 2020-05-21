В Иране более ста тысяч человек выздоровели от COVID-19

ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Более 100 тысяч человек из 129 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, сообщил официальный представитель минздрава Более 100 тысяч человек из 129 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"Должен сказать, что, к счастью, за прошедшие сутки число поправившихся от коронавируса прошло отметку в 100 тысяч человек и к настоящему моменту количество выздоровевших (с 19 февраля) достигло 100 564", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, общее число выявленных с 19 февраля случаев заражения достигло 129 341 (за сутки рост на 2392), а количество жертв возросло до 7249 (+66 погибших за последние 24 часа).

В последние несколько дней в Иране фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.

Второго мая было 802 новых случая инфицирования, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх. Антирекорд же был зафиксирован 30 марта – 3186 случаев за сутки.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки ранее выразил обеспокоенность из-за вероятности повторения пиковых показателей заболеваемости после праздника разговения Ид аль-Фитр, рекомендовав населению отказаться от поездок.

Заболеваемость начала расти по мере ослабления властями Ирана прежних принятых мер, ограничивавших возможности массового скопления людей. Так, в Иране открыли мечети в "белых" районах страны, или менее опасных с точки зрения распространения коронавируса. При отправлении религиозного культа предусмотрен принцип дистанцирования.

Тегеране , который считается одним из очагов коронавируса, значительно возросло количество прохожих, открылись многие лавки и магазины, продающие товары не первой необходимости, вновь появились уличные развалы, но по-прежнему не проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия, закрыты рестораны и кафе, которые переориентировались на доставку заказов.