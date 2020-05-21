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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:14
https://ria.ru/20200521/1571779371.html
В Иране более ста тысяч человек выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_0:190:2967:1859_1036x0_80_0_0_1e5941b42d928c0410059321e41e6042.jpg
РИА Новости

В Иране более ста тысяч человек выздоровели от COVID-19

13:14 21.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Более 100 тысяч человек из 129 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"Должен сказать, что, к счастью, за прошедшие сутки число поправившихся от коронавируса прошло отметку в 100 тысяч человек и к настоящему моменту количество выздоровевших (с 19 февраля) достигло 100 564", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
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По его словам, общее число выявленных с 19 февраля случаев заражения достигло 129 341 (за сутки рост на 2392), а количество жертв возросло до 7249 (+66 погибших за последние 24 часа).
В последние несколько дней в Иране фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.
Второго мая было 802 новых случая инфицирования, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх. Антирекорд же был зафиксирован 30 марта – 3186 случаев за сутки.
Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки ранее выразил обеспокоенность из-за вероятности повторения пиковых показателей заболеваемости после праздника разговения Ид аль-Фитр, рекомендовав населению отказаться от поездок.
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Заболеваемость начала расти по мере ослабления властями Ирана прежних принятых мер, ограничивавших возможности массового скопления людей. Так, в Иране открыли мечети в "белых" районах страны, или менее опасных с точки зрения распространения коронавируса. При отправлении религиозного культа предусмотрен принцип дистанцирования.
В Тегеране, который считается одним из очагов коронавируса, значительно возросло количество прохожих, открылись многие лавки и магазины, продающие товары не первой необходимости, вновь появились уличные развалы, но по-прежнему не проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия, закрыты рестораны и кафе, которые переориентировались на доставку заказов.
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